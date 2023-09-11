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IIHF в ближайшие дни объявит о новых санкциях из-за игры Федотова за ЦСКА

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что на московский ЦСКА будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции из-за голкипера Ивана Федотова.

«Заявление IIHF будет опубликовано в ближайшие несколько дней. Мы вынесли предупреждение, а теперь намерены двигаться дальше, потому что правила были нарушены несколько раз», — цитирует Тардифа РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что IIHF будет добиваться соблюдения правил и регламента организации, а также уважения профессиональных контрактов.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF р дисквалификации вратаря. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Федотов сыграл в КХЛ сезона-2023/24 пять матчей. 

Ранее Сергей Фёдоров заявил, что Федотову довольно непросто играть в отсутствие бросков по воротам.

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