Медведев уступил Джоковичу во втором сете финала US Open на тай-брейке

Даниил Медведев проиграл второй сет в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису 2023 года с сербом Новаком Джоковичем.

Счёт в игре на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке стал 2:0 в пользу теннисиста с Балкан.

Это был пятый тай-брейк в истории личных взаимоотношений, четыре из них за последние полтора года. Счёт по этому показателю стал 3:2 в пользу Новака.

Медведев во второй партии сделал три подачи навылет, Джокович — одну. Россиянин совершил две двойные ошибки, серб — четыре.

Напомним, что 27-летний теннисист из России переиграл серба в финале US Open 2021.

Призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо и Мэттью Макконахи присутствуют на финале US Open между Медведевым и Джоковичем.