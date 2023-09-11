Медведев уступил Джоковичу во втором сете финала US Open на тай-брейке
Счёт в игре на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке стал 2:0 в пользу теннисиста с Балкан.
Это был пятый тай-брейк в истории личных взаимоотношений, четыре из них за последние полтора года. Счёт по этому показателю стал 3:2 в пользу Новака.
Медведев во второй партии сделал три подачи навылет, Джокович — одну. Россиянин совершил две двойные ошибки, серб — четыре.
Напомним, что 27-летний теннисист из России переиграл серба в финале US Open 2021.
Призовой фонд турнира составляет $65 млн.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо и Мэттью Макконахи присутствуют на финале US Open между Медведевым и Джоковичем.