Тарпищев заявил, что нет смысла сравнивать успехи Медведева и Сафина
«Это разные поколения. Основной показатель — количество недель, в которые ты числился первой ракеткой мира, в этом плане Даня лучший. По выигранным матчам сейчас первый Кафельников, он выигрывал Олимпиаду и два турнира Большого шлема, это перевешивает», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».
Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США победил испанца Карлоса Алькараса, который занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Российский теннисист в финале сыграет с сербом Новаком Джоковичем 10 сентября.
Медведев превзошел рекорд Сафина по выходам в финалы турниров Большого шлема.
Ранее Медведев признался, что посматривал в сторону звёздных гостей в полуфинале US Open.