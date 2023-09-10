Робсон рассказал, что понял установку Черчесова на матч памяти Цымбаларя
«Её проводил Станислав Черчесов. Да, я всё прекрасно понял. Мне помогли и всё перевели», — цитирует Робсона «Матч ТВ».
Бразильский нападающий также признался, что ему очень понравилась атмосфера на матче.
«Всё прекрасно. Радует, что фанаты на новом стадионе «Спартака» находятся близко к полю. Раньше такого не было, когда я играл в «Лужниках», они были очень далеко», — добавил Робсон.
«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1.
Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.
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