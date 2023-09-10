Робсон рассказал, что понял установку Черчесова на матч памяти Цымбаларя

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Луис Робсон рассказал, что у него не возникло проблем с пониманием установки на матч памяти Ильи Цымбаларя, которую сделал Станислав Черчесов.

«Её проводил Станислав Черчесов. Да, я всё прекрасно понял. Мне помогли и всё перевели», — цитирует Робсона «Матч ТВ».

Бразильский нападающий также признался, что ему очень понравилась атмосфера на матче.

«Всё прекрасно. Радует, что фанаты на новом стадионе «Спартака» находятся близко к полю. Раньше такого не было, когда я играл в «Лужниках», они были очень далеко», — добавил Робсон.

«Спартак» победил сборную мира в матче памяти Цымбаларя. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе красно-белых отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. За сборную мира единственный мяч забил Максим Ромащенко.

Ранее Александр Мостовой поделился воспоминаниями о Цымбаларе.