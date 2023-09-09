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Ловчев: одна левая нога Цымбаларя сейчас стоила бы €100 млн

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Бронзовый призёр Олимпиады Евгений Ловчев вспомнил игру Ильи Цымбаларя за московский «Спартак» и сборную России по футболу.

«Одна левая нога Илюшки сегодня бы стоила €100 млн! Очень важно, чтобы люди знали, кто такой Илья Цымбаларь и какое наследие он оставил. То же самое касается Титова, Аленичева. Не понимаю, почему болельщики часто их критикуют: они же для вас играли десятилетиями! Тот же Мостовой: в Испании его величают Царём, а тут чихвостят, причём за то, что он говорит своё мнение! Эти люди воздвигли себе нерукотворные памятники! «Спартак» создал комитет, который выплачивает нам определённую сумму за то, чего мы добились в своё время. То же самое сразу после карьеры должно было быть и у Ильи», — заявил Ловчев RT.

По его мнению, Цымбаларь был гениальным футболистом.

«Сразу встаёт перед глазами матч со сборной Франции на «Парк де Пренс». Илья накрутил на фланге несколько соперников — отдал Карпину, который и забил. Увы, футболисты не были защищены: никто не помогал нам устраиваться работать после окончания карьеры. Илья завершил карьеру не так, как ему полагалось. Вот вам яркий пример: мой главный матч — это игра за сборную мира на прощальном матче Гарринчи. Там весь кассовый сбор стадиона отдали легендарному бразильцу на дальнейшую жизнь! А вот у Илюши такого не было… Очень важно, что хоть и позже, но он удостоился такого матча», — добавил Ловчев.

Ранее Олег Романцев заявил, что гол Цымбаларя «Реалу» до сих пор стоит у него перед глазами.

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