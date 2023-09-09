Холанд — о соперничестве с Мбаппе: я сосредоточен на себе
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«Месси и Роналду делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Если говорить про наше соперничество — я не противопоставляю себя другим игрокам. Я сосредоточен на себе», — цитирует Холанд France Football.
Напомним, что Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд являются главными фаворитами на «Золотой мяч».
Норвежский форвард в составе «Ман Сити» в прошедшем сезоне завоевал четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.
Ранее Крэйг Берли заявил, что Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.