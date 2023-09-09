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Холанд — о соперничестве с Мбаппе: я сосредоточен на себе

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал соперничество с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе после эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Холанд — о соперничестве с Мбаппе: я сосредоточен на себе
  • Gettyimages.ru

«Месси и Роналду делали сумасшедшие вещи. И важно помнить, что они до сих пор их делают. Если говорить про наше соперничество — я не противопоставляю себя другим игрокам. Я сосредоточен на себе», — цитирует Холанд France Football.

Напомним, что Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд являются главными фаворитами на «Золотой мяч».

Норвежский форвард в составе «Ман Сити» в прошедшем сезоне завоевал четыре трофея, победив в Лиге чемпионов, АПЛ, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.

Ранее Крэйг Берли заявил, что Эрлинг Холанд должен получить «Золотой мяч» в 2023 году.

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