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Тренер молодёжной сборной России по футболу ждал победы над Узбекистаном

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Старший тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров ожидал победы в товарищеском матче в командой Узбекистана.

«Ничья — не то, что мы хотели. Это не тот счёт. Всегда хотим победить. Эпизодами показывали неплохую игру. В первом тайме немного застряли на задней линии. Атак было недостаточно», — цитирует Шабарова «Матч ТВ».

По его словам, россияне во втором тайме активно стали играть впереди.

«Но, к сожалению, стандартные положения — наше слабое место, они сказались. Это индивидуальные навыки, умение вести борьбу», — добавил Шабаров.

Сборная России сыграла вничью с Узбекистаном в Бухаре со счётом 3:3. В составе команды Шабарова мячи забили Кирилл Глебов (9-я минута), Матвей Кисляк (47-я) и Илья Ишков (82-я).

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