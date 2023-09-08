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Гордеев: в Америке некоторые изначально выходят на лёд, чтобы подраться

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Хоккеист «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал о жёстких столкновениях во время выступления в Северной Америке.
Гордеев: в Америке некоторые изначально выходят на лёд, чтобы подраться
  • Gettyimages.ru
  • © Don Mason

«Проблема в том, что там есть хоккеисты, а есть бойцы. Грубо говоря, некоторые изначально выходят на лёд, чтобы нарушить правила, подраться. Такое ощущение, парни пришли из MMA. Почти в каждом матче происходила какая-нибудь драка. Там это обыденность. И ничего не поделаешь. Приходят чисто заниматься боксом», — заявил Гордеев в интервью RT.

Также он заявил, что сам мало дрался.

«Случилась пара заруб, но не особенно жёстких. Всё-таки ставил перед собой немного другие цели — прогрессировать и расти как хоккеист».

Ранее Гордеев назвал новую арену «Сибири» одной из лучших, на которых ему приходилось играть.

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