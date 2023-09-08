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Ковалёв считает, что заслуживает включения в Зал хоккейной славы

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Олимпийский чемпион 1992 года Алексей Ковалёв высказал мнение, что достоин включения в Зал хоккейной славы.

«Считаю, что заслуживаю включения в Зал хоккейной славы. Если сравнить меня с некоторыми игроками, включёнными туда, то я добился большего. Но это не мне решать», — написал Ковалёв в письме, опубликованном на сайте Radio-Canada.

Он также подчеркнул, что заслужил быть включённым в Зал хоккейной славы, так как многого добился на международном уровне и в Национальной хоккейной лиге.

Напомним, что российские хоккеисты не попадают в Зал славы с 2019 года.

В числе кандидатов на включение в этом году были Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Ранее американская журналистка назвала позором невключение россиян в Зал славы НХЛ.

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