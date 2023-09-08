Кафанов считает, что тренировка перед детьми придаст спокойствия вратарям сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что поездка в Мурманскую область для проведения открытой тренировки сборной России по футболу добавит вратарям спокойствия.

«Здесь и разгрузка перед подготовкой к матчу, и в любом случае это уверенности добавляет, потому что они сейчас посмотрели на этих детишек, понимают, что за ними такая большая армия маленьких болельщиков», — цитирует Кафанова ТАСС.

Он дал понять, что испытывает только положительные эмоции от поездки в Мурманскую область.

«Наверное, каждый из них вспомнит, когда сам был маленьким и играл в футбол, тоже мечтал поиграть с какими-то большими футболистами, звёздами. Я думаю, здесь обоюдно для детишек и ребят. Видно, что они приехали не на каторгу, а получать удовольствие», — добавил Кафанов.

Сборная России провела мастер-класс для детей в Мурманской области 7 сентября.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что был горд провести товарищеский матч с капитанской повязкой в составе сборной России с командой Египта.