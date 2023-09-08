Карпин: заявка сборной России на вторую игру с египтянами практически не изменится

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что сыграет с олимпийской командой Египта с теми же игроками во втором товарищеском матче.

«Думаю, что практически в том же составе. Первые 11 игроков, наверное, будут отличаться от сегодняшнего состава. Есть группа, которая готовится к Катару, а эта уже знакома с реалиями и понимает, куда едет, так что ей будет чуть попроще», — цитирует Карпина ТАСС.

Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.