«Металлург» победил московское «Динамо» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 5:3.

В составе «Металлурга» шайбы забросили: Григорий Дронов, а также Никита Михайлис и Никита Гребёнкин, оформившие по дублю.

У «Динамо» отличились Джордан Уэл, Дмитрий Рашевский и Эрик О'Делл.

«Металлург» набрал пять очков и занимает первое место в Восточной конференции. У «Динамо» два очка и седьмая позиция в конференции «Запад».

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