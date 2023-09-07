Свищёв: важно, чтобы допущенные спортсмены участвовали в Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что важно, чтобы спортсмены, которых допустили к международным соревнованиям, участвовали в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Федерации, которые посильнее, выдерживают удар. Например, федерация большого тенниса. Они сказали: «Не лезьте в наши дела, мы сами разберёмся». За участие наших теннисистов были иностранные игроки — ведь теннисная семья многонациональная. Ребята поддерживают друг друга. Были организаторы, которые пытались не пустить россиян. Они были наказаны за это. Федерация фехтования тоже приняла решение о допуске наших спортсменов. После чего последовала целая череда отмены соревнований по причине того, что россияне были допущены. Например, в Польше и Германии. Далее: президентом Международной ассоциации бокса законно избран Умар Кремлёв. У него российский паспорт — и что дальше? Он проводит огромную работу для развития бокса, для его популяризации. Из-за того что он россиянин, организацию пытаются расколоть и не допустить к Олимпийским играм. Между тем за него заступилось и его поддержало огромное количество стран, которым ассоциация помогает.

Очень важно, чтобы спортсмены, которых допустили, участвовали. Без принижения национального достоинства, без незаконных деклараций, но участвовать в Олимпийских играх нужно!» — заявил Свищёв RT.

Ранее Свищёв высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.