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Президент КХЛ Морозов посетит матч «Сибирь» — «Барыс» на новой арене в Новосибирске

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Гендиректор ХК «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о выборе соперника на матч-открытие новой ледовой арены команды в Новосибирске.
Президент КХЛ Морозов посетит матч «Сибирь» — «Барыс» на новой арене в Новосибирске
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Были некоторые пожелания мною высказаны, но всё равно КХЛ сделала так. Не просто предугадать соперника, и мы рады, что нашим оппонентом географически станут фактически соседи — «Барыс». 

На новую арену уже купили 1500 абонементов. Почти всё доработали. В противном случае матч сегодня не состоялся. На игре ожидаем президента КХЛ Алексея Морозова, который даст старт такому событию», — заявил он.

Ранее в ХК «Сибири» заявили, что планируют довести вместимость новой арены до 12 тыс. мест. 

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