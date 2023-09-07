Тарасова заявила, что довольна уходом Грассля от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прекращение сотрудничества между итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем и тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«Фигуристы приходят и уходят, Тутберидзе свободнее станет. Я даже довольна, что он ушёл», — цитирует Тарасову РИА Новости.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее Грассль заявил, что не нарушал антидопинговые правила.