Тарасова заявила, что довольна уходом Грассля от Тутберидзе
- РИА Новости
«Фигуристы приходят и уходят, Тутберидзе свободнее станет. Я даже довольна, что он ушёл», — цитирует Тарасову РИА Новости.
5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе. 22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.
Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.
Ранее Грассль заявил, что не нарушал антидопинговые правила.