Енин сообщил, что перед «Торпедо» поставлена цель выхода в РПЛ

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин рассказал, что руководство столичного клуба поставило задачу выхода в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

«Мы обязаны это делать. Это не только из-за состава, у команды, в принципе, стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны ее выполнить. И неважно, какой у нас состав, соперники. В первую очередь надо смотреть на себя. Главные соперники для нас — это мы сами», — цитирует Енина Metaratings.

Он также признался, что «Торпедо» из рук вон плохо стартовало в чемпионате Первой лиги.

«Много что не получается в построении игры в обороне и в атаке, с голами проблема. Мы будем работать над этим, находить ошибки и делать выводы, хотя их уже давно пора делать», — добавил Енин.

«Торпедо» на выезде проиграло «Родине» со счетом 0:2. Черно-белые по итогам восьми туров с 11 очками занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Торпедо».