Селиваненко: Медведев справился лучше со сложными условиями матча US Open с Рублёвым

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко считает, что Даниил Медведев смог лучше адаптироваться к непростым условиям во время матча 1/4 финала Открытого чемпионата США с Андреем Рублёвым.

«Сегодня были очень сложные условия. Жара за 35 градусов, очень душно и влажно. При такой погоде очень тяжело играть. Матч был непростым для обоих. Однако Даниил смог лучше это выдержать и приспособиться», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».

По мнению спортивного чиновника, Медведев «играл, в принципе, в свою игру».

«А для Андрея — это матч большого количества упущенных возможностей. Ребята играют друг против друга с самого детства. Сейчас Даниил оказался сильнее», — добавил Селиваненко.

Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу победителя US Open 2021. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) — Андрей Зверев (Германия).

Призовой фонд US Open 2023 составляет $65 млн.

Ранее Медведев заявил, что организаторы плохо подготовились к проведению Открытого чемпионата США 2023 года.