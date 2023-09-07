Смородская: «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство
«Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство в этом сезоне», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Она подчеркнула, что лидерство «Краснодара» ничего пока не означает.
«У команды Сергея Семака есть класс и запас прочности», — добавила Смородская.
Коллектив из Сант-Петербурга с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).
Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос не покинет петербургский клуб.