Смородская: «Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что петербургский «Зенит» является по-прежнему основным претендентом на золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Зенит» был и остаётся главным претендентом на чемпионство в этом сезоне», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она подчеркнула, что лидерство «Краснодара» ничего пока не означает.

«У команды Сергея Семака есть класс и запас прочности», — добавила Смородская.

Коллектив из Сант-Петербурга с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что Вильмар Барриос не покинет петербургский клуб.