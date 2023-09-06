Мартинес и Куртуа претендуют на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Организаторы премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина опубликовали список номинантов на почётный приз.

В список из десяти голкиперов по итогам сезона-2022/23 в том числе вошли бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес из «Астон Вилла», сообщает France Football в социальных сетях.

С вратарём из Бельгии и Аргентины за трофей будет бороться марокканец Яссин Буну («Аль-Хиляль»), француз Мик Меньян («Милан»), немец Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), бразилец Эдерсон («Манчестер Сити»), хорват Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), англичанин Аарон Рамсдейл («Арсенал»), хорват Доминик Ливакович («Фенербахче»), француз Брис Самба («Ланс»).

Официальная церемония награждения пройдёт 30 октября в Париже.

Ранее сообщалось, что француз Карим Бензема из саудовского «Аль-Иттихада» и египтянин Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля» вошли в список из 30 претендентов на приз «Золотой мяч» журнала France Football.