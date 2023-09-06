РИА Новости: Грассль покинул группу Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил
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Как сообщили РИА Новости несколько источников, спортсмен допустил три пропуска допинг-тестов. Вероятной причиной послужила техническая ошибка. Грассль указал для антидопинговых служб, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве.
5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе.
22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.
Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе итальянского фигуриста Даниэля Грассля из команды Этери Тутберидзе.