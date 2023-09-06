РИА Новости: Грассль покинул группу Тутберидзе после нарушения антидопинговых правил

Стало известно, почему итальянский фигурист Даниэль Грассль покинул группу российского тренера Этери Тутберидзе.

Как сообщили РИА Новости несколько источников, спортсмен допустил три пропуска допинг-тестов. Вероятной причиной послужила техническая ошибка. Грассль указал для антидопинговых служб, что будет находиться в Италии, в то время как сам тренировался в Москве.

5 сентября Грассль объявил об уходе от Тутберидзе.

22-летний спортсмен тренировался в команде российского специалиста с конца 2022 года.

Под руководством Тутберидзе итальянец занял 12-е итоговое место на чемпионате мира — 2023. Он набрал по сумме программ 244,43 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уходе итальянского фигуриста Даниэля Грассля из команды Этери Тутберидзе.