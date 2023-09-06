Бывший тренер «Спартака» Якин отказался возглавить саудовский «Аль-Хиляль»
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«Это было интуитивное чувство, дело не в деньгах. Я могу представить в футболе всё, и, конечно же, финансовый фактор всегда играет большую роль. Но в тот момент это казалось неправильным», — цитирует Якина Sport1.
Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год. Под его руководством красно-белые заняли шестое место в чемпионате страны, не сумев квалифицироваться в еврокубки. На данный момент Якин возглавляет сборную Швейцарии.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов оценил игру новичка красно-белых — сербского защитника Срджана Бабича.