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Павлюченко: Губерниев — хам, неадекватный и противный

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Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал свою реакцию на звонок комментатора Дмитрия Губерниева в рамках программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Павлюченко: Губерниев — хам, неадекватный и противный
  • РИА Новости

«Никак не отреагировал. Он — хам. Когда участвовал в их шоу, то никого не оскорблял и не называл людей «говном». Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Он неадекватный и противный человек», — цитирует игрока Sport24.

В шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы комментатору выпало задание позвонить Павлюченко и сказать, что в эфире он «задавит его интеллектом, размажет, расплющит и сделает из него «полное говно».

Конфликт Губерниева и футболиста начался после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Тогда комментатор заявил, что команда плохо играет из-за отсутствия сильных игроков. Павлюченко в ответ попросил Губерниева заниматься лыжным спортом и не лезть в футбол.    

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».

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