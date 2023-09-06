Павлюченко: Губерниев — хам, неадекватный и противный

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал свою реакцию на звонок комментатора Дмитрия Губерниева в рамках программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Никак не отреагировал. Он — хам. Когда участвовал в их шоу, то никого не оскорблял и не называл людей «говном». Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Он неадекватный и противный человек», — цитирует игрока Sport24.

В шоу Леонида Слуцкого и Артёма Дзюбы комментатору выпало задание позвонить Павлюченко и сказать, что в эфире он «задавит его интеллектом, размажет, расплющит и сделает из него «полное говно».

Конфликт Губерниева и футболиста начался после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Тогда комментатор заявил, что команда плохо играет из-за отсутствия сильных игроков. Павлюченко в ответ попросил Губерниева заниматься лыжным спортом и не лезть в футбол.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского «Факела».