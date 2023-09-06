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Григоренко — о деле Федотова: правильно, что КХЛ и ЦСКА не прогнулись под IIHF

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Советник генерального директора по развитию «Лады» Игорь Григоренко прокомментировал ситуацию касательно голкипера ЦСКА Ивана Федотова, КХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF).
Григоренко — о деле Федотова: правильно, что КХЛ и ЦСКА не прогнулись под IIHF
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«Негативно отношусь. И считаю правильным, что КХЛ и ЦСКА не послушали IIHF. Кто они такие нам? Почему они ставят условия и говорят, что нам делать? Хорошо, что Федотов сейчас играет и КХЛ не прогнулась. Ещё раз говорю — русский народ не сломить», — цитирует Григоренко Sport24.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Фетисов заявил, что в отношениях с IIHF надо исходить из интересов России.

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