Галактионов: бесплатно Изидора никто не отпустит из «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию с отъездом из России нападающего Вильсона Изидора.

«Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб. Он хорошо тренировался и работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведёт к конкретике. Значит, такого предложения не было», — цитирует тренера «СЭ».

Третьего сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Как сообщает «Матч ТВ», российский клуб ведёт переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвена звезда» о трансфере футболиста.

Ранее Ольга Смородская заявила, что «Локомотив» может обратиться в суд в ситуации с Изидором.