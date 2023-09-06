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Индийская гимнастка Гарикипати заявила, что ощутила чувство дома в России

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Гимнастка из Индии Анания Гарикипати рассказала о своём первом приезде в Россию.
Индийская гимнастка Гарикипати заявила, что ощутила чувство дома в России
  • Gettyimages.ru

«Когда я впервые приехала в Россию, меня пугали уровень подготовки российских гимнасток, а также количество времени и усилий, которые они затрачивают, достойны похвалы. И в тот момент я также ощутила чувство дома. Это был очень приятный опыт», — приводит слова Гарикипати РИА Новости.

По словам гимнастки, ей было абсолютно не страшно приезжать в Россию снова.

«Мне нравится бывать в России, но пока я была только в двух городах — в Москве и Екатеринбурге. Очень люблю столицу. Этот город настолько богат своей культурой, что каждый раз я остаюсь под величайшим впечатлением. Красная площадь просто прекрасна», — сказала она.

Индианка участвует в российских соревнованиях с 2018 года.

Ранее Гарикипати назвала печальным отстранение россиян от турниров.

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