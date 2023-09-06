Форвард «Балтики» Энрикес назвал РПЛ лучшей футбольной лигой, в которой он играл

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они тут много где. Причём на каждом стадионе прекрасная атмосфера. В этой лиге высокий уровень. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта — лучшая, в которой я играл», — цитирует Энрикеса Sport24.

Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Медзь» 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Баринов в грубой форме описал игру футболистов «Локо» во втором тайме матча с «Балтикой».