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Форвард «Балтики» Энрикес назвал РПЛ лучшей футбольной лигой, в которой он играл

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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Форвард «Балтики» Энрикес назвал РПЛ лучшей футбольной лигой, в которой он играл
  • Gettyimages.ru

«Мне нравятся большие и красивые стадионы, а они тут много где. Причём на каждом стадионе прекрасная атмосфера. В этой лиге высокий уровень. Если сравнивать РПЛ с другими лигами, то эта — лучшая, в которой я играл», — цитирует Энрикеса Sport24.

Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Медзь» 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее Баринов в грубой форме описал игру футболистов «Локо» во втором тайме матча с «Балтикой».

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