Transfermarkt: «Челси» обошёл «Аль-Хиляль» и ПСЖ по летним тратам на новичков

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список клубов, которые больше всех потратились в летнее трансферное окно.

По информации Transfermarkt, возглавляет список «Челси», который потратил на футболистов €464 млн. На втором месте расположился «Аль-Хиляль», который потратил на усиление €353 млн. На третьем месте оказался «Пари Сен-Жермен» с затратами в размере €350 млн.

В топ-10 также вошли «Тоттенхэм» — €249 млн, «Манчеcтер Cити» — €241 млн, «Арcенал» — €235 млн, «Манчеcтер Юнайтед» — €207 млн, «Аль-Ахли» — €194 млн, «Ливерпуль» — €172 млн, «Аль-Наcр» — €165 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» с минимальным счётом уступил «Ноттингему» в матче АПЛ.