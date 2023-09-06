Узнать больше

Мирзов — о переходе в «Нефтчи»: понял, что хочу попробовать себя за границей

Короткая ссылка
Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в азербайджанский клуб.
Мирзов — о переходе в «Нефтчи»: понял, что хочу попробовать себя за границей
  • РИА Новости

«Для себя сразу решил, что нужно ехать. Я даже ни с кем не советовался. Когда закончился контракт с предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Когда, если не сейчас?» — сказал игрок пресс-службе клуба.

Напомним, что сезон-2022/23 хавбек провёл в подмосковных «Химках» и сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Клуб из Баку занимает третье место в чемпионате Азербайджана с восемью очками после пяти туров.

Ранее сообщалось, что «Химки» объявили об уходе Мирзова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить