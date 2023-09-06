Мирзов — о переходе в «Нефтчи»: понял, что хочу попробовать себя за границей

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в азербайджанский клуб.

«Для себя сразу решил, что нужно ехать. Я даже ни с кем не советовался. Когда закончился контракт с предыдущей командой, я понял, что хочу попробовать свои силы за границей. Когда, если не сейчас?» — сказал игрок пресс-службе клуба.

Напомним, что сезон-2022/23 хавбек провёл в подмосковных «Химках» и сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Клуб из Баку занимает третье место в чемпионате Азербайджана с восемью очками после пяти туров.

Ранее сообщалось, что «Химки» объявили об уходе Мирзова.