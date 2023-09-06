Пономарёв: уровень игры Головина такой же, как и у футболистов РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв оценил приезд полузащитника «Монако» Александра Головина в расположение сборной России по футболу.

«Качество игры сборной не сильно изменится от присутствия Головина. Он выступает в «Монако». Но что это за команда? Лёгкого поведения, можно сказать. Головин играет так же, как и наши в России», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее Валерий Карпин рассказал, были ли сложности с вызовом Головина в сборную России.