Бреннан: комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу Валиевой

Специальная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала представителям США в присутствии на заседании по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В ответе на вопрос сборной, который опубликовала журналистка Кристин Бреннан, сообщается, что в запросе на присутствие отказано по причине закрытого разбирательства в соответствии с кодексом CAS.

Отмечается, что ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Слушания по делу россиянки пройдут с 26 по 29 сентября.

Ранее Валиевой присвоено звание мастера спорта международного класса.