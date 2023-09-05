Шалимов — об Абаскале: «Спартак» может получить такое отставание, что ликвидировать позовут другого
«Возможно, Абаскаль взял себе время на разбег в десять туров, когда определится с составом, но это большая дистанция — треть чемпионата, и кроме того, после десяти туров уже можно получить такой отрыв, что ликвидировать его позовут кого-то другого», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
Контракт 34-летнего испанца с красно-белыми заканчивается летом 2025 года. «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице.
В матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счётом 0:2. После игры Гильермо Абаскаль взял на себя вину за поражение.
Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о «Спартаке» в текущем сезоне.