Карпов: хавбек «Пари НН» Михайлов может перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

Железнодорожники предложили за 20-летнего футболиста 120 миллионов рублей, сообщает Иван Карпов.

В сезоне-2023/23 игрок провёл за нижегородский клуб девять матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт Михайлова с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника €800 тыс.

Ранее главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.