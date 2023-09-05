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Карпов: хавбек «Пари НН» Михайлов может перейти в «Локомотив»

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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

Железнодорожники предложили за 20-летнего футболиста 120 миллионов рублей, сообщает Иван Карпов. 

В сезоне-2023/23 игрок провёл за нижегородский клуб девять матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт Михайлова с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника €800 тыс.

Ранее главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

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