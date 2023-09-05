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Ахметов: финал Кубка России был для меня принципиальным

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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о финале Кубка России с ЦСКА.
Ахметов: финал Кубка России был для меня принципиальным
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Был ли финал Кубка принципиальным матчем? Конечно, потому что это был финал Кубка России.
Не потому что играл с ЦСКА? Нет, это уже была пятая или шестая игра с ЦСКА. Наверное, с каждым матчем значимость пропадает», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Ахметов в сезоне-2022/23 в 40 матчах забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Полузащитник перешёл в «Краснодар» из московского ЦСКА летом 2022 года.

Ранее Ахметов ответил, в какой клуб РПЛ он не стал бы переходить.

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