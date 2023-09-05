Ахметов: финал Кубка России был для меня принципиальным

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о финале Кубка России с ЦСКА.

«Был ли финал Кубка принципиальным матчем? Конечно, потому что это был финал Кубка России.

Не потому что играл с ЦСКА? Нет, это уже была пятая или шестая игра с ЦСКА. Наверное, с каждым матчем значимость пропадает», — приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Ахметов в сезоне-2022/23 в 40 матчах забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Полузащитник перешёл в «Краснодар» из московского ЦСКА летом 2022 года.

Ранее Ахметов ответил, в какой клуб РПЛ он не стал бы переходить.