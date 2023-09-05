Евсеев покинул пост главного тренера «Факела»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев покинул свой пост в воронежском клубе.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге. Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас!» — говорится в сообщении.

Напомним, что в седьмом туре «Факел» проиграл «Крыльям Советов». Встреча на стадионе «Солидарность Арена» завершилась со счётом 3:0.

«Крылья Советов» с 14 очками поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Факел» с четырьмя очками находится на 15-й позиции.

Ранее Евсеев высказался о поражении своей команды от «Крыльев Советов» в матче седьмого тура РПЛ.