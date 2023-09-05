Боец UFC Мокаев раскритиковал британское правительство за невыдачу виз россиянам

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев подверг критике правительство Великобритании.

«Почему британское Министерство внутренних дел всегда отклоняет заявку граждан России на получение визы?! Почему невинные люди не могут путешествовать из-за политических конфликтов?!» — написал Мокаев в социальных сетях.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде. На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения.

Следующий бой Мокаев проведёт с американцем Тимом Эллиоттом 21 октября на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Мокаев рассказал о своих планах на будущее.