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Боец UFC Мокаев раскритиковал британское правительство за невыдачу виз россиянам

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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев подверг критике правительство Великобритании.
Боец UFC Мокаев раскритиковал британское правительство за невыдачу виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Roach

«Почему британское Министерство внутренних дел всегда отклоняет заявку граждан России на получение визы?! Почему невинные люди не могут путешествовать из-за политических конфликтов?!» — написал Мокаев в социальных сетях.

22-летний уроженец Буйнакска в бою с бразильцем Джафэлом Фильо закончил схватку удушающим приёмом в третьем раунде. На счету Мокаева десять побед (две нокаутом) и ни одного поражения. 

Следующий бой Мокаев проведёт с американцем Тимом Эллиоттом 21 октября на турнире UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Мокаев рассказал о своих планах на будущее.

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