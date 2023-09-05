Карпин: не будем рисковать здоровьем игроков, как это делает «Локомотив» в случае с Пиняевым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет рисковать здоровьем игроков ради достижения результата.

«Победа — важно, но не любой ценой. Мы не будем рисковать здоровьем футболистов. Например, Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем», — цитирует Карпина Sport24.

7 и 11 сентября сборная России сыграет с олимпийской командой Египта, а 12-го — с Катаром.

Ранее сообщалось, что шесть новых футболистов вызваны в расположение сборной России.