«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Зенита», петербургский клуб попросит ЭСК РФС дать оценку нескольким спорным решениям главного арбитра встречи Павла Кукуяна.

Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».