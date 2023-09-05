«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе «Зенита», петербургский клуб попросит ЭСК РФС дать оценку нескольким спорным решениям главного арбитра встречи Павла Кукуяна.
Игра проходила на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
После семи туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 14 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. Красно-синие с 11 очками располагаются на седьмой строчке.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».