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Главного тренера женской сборной Испании Вильду уволят за поддержку Рубиалеса

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Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда будет отправлен в отставку после победы своей команды на чемпионате мира 2023 года.
Главного тренера женской сборной Испании Вильду уволят за поддержку Рубиалеса
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации COPE, Высший спортивный совет Испании решил уволить специалиста за поддержку отстранённого президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Дисциплинарный комитет ФИФА 26 августа принял решение отстранить главу RFEF на 90 дней.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Ранее Джанни Инфантино заявил, что инцидент с Рубиалесом не должен был произойти.

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