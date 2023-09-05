Инсайдер: футболист ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство РФ

Защитник московского ЦСКА Келлвен нарушил миграционное законодательство России, приняв участие в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

Как сообщает Telegram-канал «Инсайдер», для того, чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории России, любой иностранец должен иметь рабочую визу и разрешение на работу.

Но в короткие сроки получить данные документы практически невозможно.

Таким образом, одно из условий, вероятно, было нарушено 22-летним бразильцем и ЦСКА ради принципиальной встречи с санкт-петербургским клубом.

По информации источника, данный эпизод находится на контроле у соответствующих органов, которые могут наложить на московский клуб санкции.

Келлвен перешёл в стан армейцев из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября 2023 года. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Келлвен рассказал об адаптации в ЦСКА.