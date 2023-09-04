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Сантос: болельщики обливали Фернандеса грязью, но он провёл выдающийся матч против ЦСКА

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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поведение болельщиков ЦСКА в отношении экс-защитника армейцев Марио Фернандеса.
Сантос: болельщики обливали Фернандеса грязью, но он провёл выдающийся матч против ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Фернандес провёл выдающийся матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес — великий футболист. В футболе всегда возникают подобные сложные ситуации для футболистов. Однако Фернандес, как великий футболист, большой человек, держался здорово», — цитирует Сантоса Metaratings.ru.

«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России. Фернандес вышел со стартовым свистком и провёл на поле 82 минуты.

Петербургский клуб 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021 год и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

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