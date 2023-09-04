Булыкин: заявление директора «Аякса» Мислинтата не более чем отговорка

Бывший нападающий футбольных клубов «Локомотив» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о заявлении технического директора «Аякса» Свена Мислинтата в отношении несостоявшегося перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Считаю, что на фоне переходов нескольких игроков из нашего чемпионата заявление технического директора «Аякса» звучит как отговорка. Кузяев, Сазонов, Захарян — все перешли куда в итоге хотели. Касаемо истории ЦСКА и «Ред Булл Брагантино» всё достаточно индивидуально: кто-то хочет работать с Россией, другие — напротив. Если игроку из нашего чемпионата не удалось договориться с одним конкретным клубом, его может забрать другой, и точно так же клубы из нашей страны могут найти хорошие варианты, пусть даже кто-то нам и отказывает», — заявил Булыкин RT.

Ранее директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна.