Морозова: Медведев находится не в идеальной форме на US Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова заявила, что Даниил Медведев находится не в идеальной форме на US Open.

«В четвёртом круге Медведеву предстоит сыграть с де Минором. Это неприятный игрок — его теннис тягучий, пластичный, он умеет всё, и у них часто с Даниилом бывают серьёзные противостояния.

Не могу сказать, что Медведев находится в идеальной форме. Она у него неплохая, но не оптимальная, когда он может исполнить четыре подряд подачи навылет и закончить гейм. Сейчас такого мы не видим. В то же время он любит Нью-Йорк, любит это покрытие, эту атмосферу, она его заводит. Так что будем надеяться, что этот эмоциональный момент сыграет свою роль — и у Дани всё получится в предстоящем матче», — заявила Морозова RT.

Ранее Морозова заявила, что Андрей Рублёв уверенно играет на US Open.