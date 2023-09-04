«Матч ТВ»: «Олимпиакос» и «Црвена звезда» претендуют на Изидора
- РИА Новости
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Как сообщает «Матч ТВ», российский клуб ведёт переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвена звезда».
3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.
В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил третье предложение по переходу Изидора.