«Матч ТВ»: «Олимпиакос» и «Црвена звезда» претендуют на Изидора

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в одном из клубов Греции и Сербии.

Как сообщает «Матч ТВ», российский клуб ведёт переговоры с «Олимпиакосом» и «Црвена звезда».

3 сентября Изидор уведомил «Локомотив» о нежелании возвращаться в Россию.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил третье предложение по переходу Изидора.