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Тардиф: санкции IIHF по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что санкции по делу вратаря Ивана Федотова касаются только Федерации хоккея России (ФХР) и ЦСКА.
Тардиф: санкции IIHF по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Возможные санкции коснутся только ФХР, Федотова и ЦСКА», — приводит слова Тардифа ТАСС.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея (IIHF). При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал всего наилучшего Федотову в его сложной ситуации.

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