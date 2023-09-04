Узнать больше

Головин признался, что уже не скучает по русской еде

Короткая ссылка
Футболист сборной России Александр Головин признался, что после нескольких лет во Франции перестал скучать по русской кухне.
Головин признался, что уже не скучает по русской еде
  • AFP
  • © Fred TANNEAU

«В первое время я тоже, как и Кузяев, скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать», — цитирует Головина пресс-служба сборной России.

Он также отметил, что скучает лишь по маминой еде. 

Полузащитник «Монако» прибыл в Россию для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды. 30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.

Ранее Головин прокомментировал своё прибытие в расположение национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить