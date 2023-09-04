Головин признался, что уже не скучает по русской еде
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«В первое время я тоже, как и Кузяев, скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать», — цитирует Головина пресс-служба сборной России.
Он также отметил, что скучает лишь по маминой еде.
Полузащитник «Монако» прибыл в Россию для участия в учебно-тренировочном сборе национальной команды. 30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.
Ранее Головин прокомментировал своё прибытие в расположение национальной команды.