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Онана возобновил карьеру в сборной Камеруна после скандала на ЧМ-2022

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Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана принял решение возобновить карьеру в сборной Камеруна.
Онана возобновил карьеру в сборной Камеруна после скандала на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Robin Jones

«Я отвечаю на призыв своей страны с непоколебимой уверенностью, осознавая, что моё возвращение призвано не только исполнить мою мечту, но и оправдать ожидания и поддержку камерунцев», — написал Онана в социальных сетях.

По информации СМИ, 26-летний камерунец покинул расположение национальной команды на ЧМ после матча первого тура со Швейцарией (0:1) из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом. Позже он завершил карьеру в сборной Камеруна.

Ранее Это'О стал причиной отъезда Онана из сборной Камеруна во время ЧМ‑2022.

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