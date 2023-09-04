Онана возобновил карьеру в сборной Камеруна после скандала на ЧМ-2022

Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Андре Онана принял решение возобновить карьеру в сборной Камеруна.

«Я отвечаю на призыв своей страны с непоколебимой уверенностью, осознавая, что моё возвращение призвано не только исполнить мою мечту, но и оправдать ожидания и поддержку камерунцев», — написал Онана в социальных сетях.

По информации СМИ, 26-летний камерунец покинул расположение национальной команды на ЧМ после матча первого тура со Швейцарией (0:1) из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом. Позже он завершил карьеру в сборной Камеруна.

Ранее Это'О стал причиной отъезда Онана из сборной Камеруна во время ЧМ‑2022.