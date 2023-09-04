Узнать больше

Отец Кузяева призвал не называть Далера царём

Короткая ссылка
Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на то, что французское издание L'Equipe назвало его сына царём.
Отец Кузяева призвал не называть Далера царём
  • AFP
  • © LOU BENOIST

«Называют царём? Ещё слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди ещё очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс», — цитирует Кузяева-старшего «СЭ».

Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить