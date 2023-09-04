Отец Кузяева призвал не называть Далера царём
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«Называют царём? Ещё слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди ещё очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс», — цитирует Кузяева-старшего «СЭ».
Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.
Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царём.