Отец Кузяева призвал не называть Далера царём

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на то, что французское издание L'Equipe назвало его сына царём.

«Называют царём? Ещё слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди ещё очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс», — цитирует Кузяева-старшего «СЭ».

Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царём.