Баринов: Дзюба входит в топ-3 лучших российских нападающих

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба является лучшим российским нападающим.

«Дзюба — лучший нападающий РПЛ с российским паспортом? В топ-3, наверное, да, входит. Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 — значит, топ-3. Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и всё», — приводит слова Дмитрия Баринова «РБ Спорт».

35-летний форвард в сезоне-2022/23 в 11 матчах за «Локо» забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. В нынешнем сезоне игрок провёл за железнодорожников шесть матчей, забил два мяча и отличился двумя голевыми передачами.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подверг критике игру своих подопечных во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».