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Нагорных заявил, что в «Локомотиве» не стремятся быть базовым клубом для сборной России

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Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что железнодорожники не стремятся быть базовым клубом для сборной России.
Нагорных заявил, что в «Локомотиве» не стремятся быть базовым клубом для сборной России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мы точно к этому не стремимся, но та работа, которую «Локомотив» проводит, так или иначе будет способствовать тому, что мы будем сборной России предлагать качественных игроков. Для любого клуба РПЛ это должно быть гордостью», — цитирует Нагорных ТАСС. 

Из московской команды на сбор были приглашены восемь футболистов: голкипер Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов и Егор Погостнов, хавбеки Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артем Карпукас, Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

3 сентября стало известно о том, что подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Катара.

Ранее в списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды России футболистов произошли изменения.

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