КДК РФС рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА
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«Рассмотрим выход за пределы технической зоны Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке же в концовке матча не было дисциплинарных нарушений», — цитирует Григорьянца СЭ.
Он также добавил, что комитет рассмотрит отсутствие вратаря Игоря Акинфеева на флеш-интервью.
Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.
Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.
Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» колхозом.