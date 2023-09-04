КДК РФС рассмотрит выход Фернандеса за пределы технической зоны во время матча с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит выход защитника «Зенита» Марио Фернандеса за пределы технической зоны во время празднования гола в ворота ЦСКА в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке же в концовке матча не было дисциплинарных нарушений», — цитирует Григорьянца СЭ.

Он также добавил, что комитет рассмотрит отсутствие вратаря Игоря Акинфеева на флеш-интервью.

Напомним, что во втором тайме игроки команд несколько раз вступали в перепалку друг с другом. После игры нападающий армейцев Антон Заболотный заявил, что футболисты «Зенита» во время стычек вели себя колхозно, нападая исподтишка.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак ответил Заболотному, назвавшему поведение игроков «Зенита» колхозом.